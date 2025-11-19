Зеленский: Украина рассчитывает на привлечение Турции к "коалиции желающих"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности участия Турции в "коалиции желающих", особенно в контексте обеспечения безопасности в Черном море.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

По словам Зеленского, стороны на встрече коснулись дальнейшего сотрудничества, совместных проектов и дипломатической координации.

"Мы сегодня говорили о дальнейшем сотрудничестве, совместных производственных проектах и координации для более эффективной защиты. Наши команды будут работать над согласованными сегодня решениями. Рассчитываем на результаты", - отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул активизацию дипломатических процессов и необходимость гарантий безопасности, добавив, что Украина будет продолжать координацию со всеми партнерами: "Мы рассчитываем на силу турецкой дипломатии, на ее влияние на Москву".

Президент Украины особо отметил роль Турции в обеспечении стабильности в Черноморском регионе, подчеркнув, что гарантировать безопасность можно только совместными усилиями.