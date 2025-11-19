Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Зеленский: Украина рассчитывает на привлечение Турции к "коалиции желающих"

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 20:24
    Зеленский: Украина рассчитывает на привлечение Турции к коалиции желающих

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности участия Турции в "коалиции желающих", особенно в контексте обеспечения безопасности в Черном море.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

    По словам Зеленского, стороны на встрече коснулись дальнейшего сотрудничества, совместных проектов и дипломатической координации.

    "Мы сегодня говорили о дальнейшем сотрудничестве, совместных производственных проектах и координации для более эффективной защиты. Наши команды будут работать над согласованными сегодня решениями. Рассчитываем на результаты", - отметил украинский лидер.

    Зеленский подчеркнул активизацию дипломатических процессов и необходимость гарантий безопасности, добавив, что Украина будет продолжать координацию со всеми партнерами: "Мы рассчитываем на силу турецкой дипломатии, на ее влияние на Москву".

    Президент Украины особо отметил роль Турции в обеспечении стабильности в Черноморском регионе, подчеркнув, что гарантировать безопасность можно только совместными усилиями.

    Турция Украина Владимир Зеленский "коалиция желающих" Реджеп Тайип Эрдоган
    Zelenski: Ukrayna Türkiyənin "istəklilər koalisiyası"na cəlb olunmasına ümid edir

    Последние новости

    21:34

    США продолжают искать возможности для завершения российско-украинской войны

    Другие страны
    21:17

    NYP: ФБР затягивало расследование покушения на Трампа

    Другие страны
    21:16
    Фото

    Азербайджанская сборная по баскетболу 3х3 взяла золото Исламиады

    Командные
    21:15

    СМИ: США потребуют от Украины отказаться от территорий и ряда вооружений

    Другие страны
    21:00

    Группа жителей Физули направила благодарственное письмо Гурбангулы Бердымухамедову

    Внешняя политика
    20:52

    Саудовская Аравия и США подпишут соглашения по энергетике на $30 млрд

    Другие страны
    20:45

    Артем Некрасов назначен врио министра энергетики Украины

    Другие страны
    20:36

    Летевший в Бангкок самолет совершил вынужденную посадку в Баку

    Происшествия
    20:33
    Фото

    Азербайджанская женщина-борец выиграла золото Исламиады - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    Лента новостей