Зеленский: Украина рассчитывает на привлечение Турции к "коалиции желающих"
- 19 ноября, 2025
- 20:24
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности участия Турции в "коалиции желающих", особенно в контексте обеспечения безопасности в Черном море.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
По словам Зеленского, стороны на встрече коснулись дальнейшего сотрудничества, совместных проектов и дипломатической координации.
"Мы сегодня говорили о дальнейшем сотрудничестве, совместных производственных проектах и координации для более эффективной защиты. Наши команды будут работать над согласованными сегодня решениями. Рассчитываем на результаты", - отметил украинский лидер.
Зеленский подчеркнул активизацию дипломатических процессов и необходимость гарантий безопасности, добавив, что Украина будет продолжать координацию со всеми партнерами: "Мы рассчитываем на силу турецкой дипломатии, на ее влияние на Москву".
Президент Украины особо отметил роль Турции в обеспечении стабильности в Черноморском регионе, подчеркнув, что гарантировать безопасность можно только совместными усилиями.