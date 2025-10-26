Зеленский: Украина получит дополнительные истребители Mirage
Другие страны
- 26 октября, 2025
- 22:55
Украина скоро может получить дополнительные самолеты Mirage 2000 от Франции - соответствующее решение уже есть. Также Украина получит дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны.
Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он анонсировал поставки Украине дополнительных истребителей и ракет, а также помощь с дронами-перехватчиками. Он поблагодарил Британию и Францию, которые оказывают Украине помощь.
"Есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины и ракет для ПВО. Великобритания будет помогать нам с ПВО и в дальнейшем, тоже ракетами и производством дронов-перехватчиков", - отметил украинский лидер.
Последние новости
23:23
Матч между "Реалом" и "Барселоной" завершился потасовкойФутбол
22:55
Зеленский: Украина получит дополнительные истребители MirageДругие страны
22:19
Telegraph: Британия выступила за использование ядерного оружия вместе с ФРГДругие страны
22:00
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорДругие
21:58
У побережья Тимора произошло землетрясение магнитудой 6,3Другие
21:34
"Реал" обыграл "Барселону" в матче чемпионата Испании по футболуДругие
21:25
В Армении возбудили новое дело против мэра Гюмри за призыв к отказу от суверенитетаВ регионе
21:05
В Аргентине автобус упал с моста, есть погибшие и пострадавшиеДругие страны
20:37