Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Зеленский: Украина получит дополнительные истребители Mirage

    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 22:55
    Зеленский: Украина получит дополнительные истребители Mirage

    Украина скоро может получить дополнительные самолеты Mirage 2000 от Франции - соответствующее решение уже есть. Также Украина получит дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

    Он анонсировал поставки Украине дополнительных истребителей и ракет, а также помощь с дронами-перехватчиками. Он поблагодарил Британию и Францию, которые оказывают Украине помощь.

    "Есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины и ракет для ПВО. Великобритания будет помогать нам с ПВО и в дальнейшем, тоже ракетами и производством дронов-перехватчиков", - отметил украинский лидер.

    Владимир Зеленский российско-украинская война Mirage 2000
    Zelenski: Ukrayna Fransadan əlavə "Mirage" qırıcıları alacaq

    Последние новости

    23:23

    Матч между "Реалом" и "Барселоной" завершился потасовкой

    Футбол
    22:55

    Зеленский: Украина получит дополнительные истребители Mirage

    Другие страны
    22:19

    Telegraph: Британия выступила за использование ядерного оружия вместе с ФРГ

    Другие страны
    22:00
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Другие
    21:58

    У побережья Тимора произошло землетрясение магнитудой 6,3

    Другие
    21:34

    "Реал" обыграл "Барселону" в матче чемпионата Испании по футболу

    Другие
    21:25

    В Армении возбудили новое дело против мэра Гюмри за призыв к отказу от суверенитета

    В регионе
    21:05

    В Аргентине автобус упал с моста, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    20:37

    "Карабах" и "Шамахы" сыграли вничью в матче IX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

    Футбол
    Лента новостей