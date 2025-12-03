Зеленский: Украина готовит новые встречи в США

Украина готовит встречи в США, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов продолжат общение с представителями президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Готовим встречи в США. После возвращения американской команды из Москвы и соответствующих консультаций в Вашингтоне Рустем Умеров, Андрей Гнатов и все, кто нужен для переговоров, продолжат разговор с представителями президента Трампа", - сказал он.

Украинский лидер отметил, что в ближайшие дни ожидаются новости относительно таких встреч, контактов, переговоров: "Личные встречи или телефонные разговоры – постоянный контакт между всеми партнерами и между партнерами и Украиной".

"Все сейчас происходит достаточно результативно - на встречах в Женеве и во Флориде Украину слышали и к Киеву прислушались. И это важно. Рассчитываем, что и дальше будет именно так. Только с учетом интересов Украины возможен достойный мир", - подчеркнул президент.