    Зеленский: Украина готовит новые встречи в США

    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 23:40
    Зеленский: Украина готовит новые встречи в США

    Украина готовит встречи в США, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов продолжат общение с представителями президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    "Готовим встречи в США. После возвращения американской команды из Москвы и соответствующих консультаций в Вашингтоне Рустем Умеров, Андрей Гнатов и все, кто нужен для переговоров, продолжат разговор с представителями президента Трампа", - сказал он.

    Украинский лидер отметил, что в ближайшие дни ожидаются новости относительно таких встреч, контактов, переговоров: "Личные встречи или телефонные разговоры – постоянный контакт между всеми партнерами и между партнерами и Украиной".

    "Все сейчас происходит достаточно результативно - на встречах в Женеве и во Флориде Украину слышали и к Киеву прислушались. И это важно. Рассчитываем, что и дальше будет именно так. Только с учетом интересов Украины возможен достойный мир", - подчеркнул президент.

    Zelenski: Ukrayna ABŞ-də yeni görüşlərə hazırlaşır
