    Другие страны
    • 10 апреля, 2026
    • 14:11
    Зеленский: Турция, Великобритания и Украина могут укрепить безопасность ЕС

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейскому Союзу следует изменить свою архитектуру безопасности в случае выхода США из НАТО.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Он отметил, что Евросоюзу необходимы "дополнительные страны" для обеспечения безопасности, учитывая стремление России увеличить численность армии до 2,5 млн человек до 2030 года.

    "Если Соединенные Штаты действительно задумываются над выходом из НАТО, то безопасность Европы будет основываться исключительно на Европейском Союзе. Но не в его нынешнем виде. Я считаю, что Европейский Союз находится в ситуации, когда ему нужны дополнительные страны. Великобритания, Украина, Турция и Норвегия. Это четыре сильные страны, которые являются частью Европы", – сказал Зеленский.

    Он отметил, что совместный потенциал армий Великобритании Украины и Турции превосходит возможности армии РФ.

    "С этими странами можно контролировать моря, иметь защищенное небо и самые большие сухопутные силы", – отметил Зеленский, сказав, что несмотря на стремление Европы развивать свою экономику, вопросы безопасности должны оставаться на первом месте.

    Российско-украинский конфликт Европейский союз (ЕС) Владимир Зеленский Украина Турция Великобритания Норвегия Соединенные Штаты Америки (США) Североатлантический альянс (НАТО)
    Zelenski: Türkiyə, Böyük Britaniya və Ukrayna Aİ-nin təhlükəsizliyini gücləndirə bilər

