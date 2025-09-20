Зеленский: Трамп может подтолкнуть ЕС отказаться от энергоносителей РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при содействии американского коллеги Дональда Трампа можно достигнуть отказа ряда европейских стран от российских энергоносителей.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы со своей стороны поддерживаем его [Трампа] позицию. И мы работаем с европейскими странами, чтобы они отказывались все больше от российских энергоресурсов. Но достичь этого - очень сложный процесс. Главное - это результат. Я считаю, если президент Трамп будет делать свои серьезные шаги, он больше подтолкнет некоторые европейские государства, которые занимаются энергоэкономикой с РФ", - сказал он.