Зеленский: Трамп может подтолкнуть ЕС отказаться от энергоносителей РФ
Другие страны
- 20 сентября, 2025
- 13:58
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при содействии американского коллеги Дональда Трампа можно достигнуть отказа ряда европейских стран от российских энергоносителей.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы со своей стороны поддерживаем его [Трампа] позицию. И мы работаем с европейскими странами, чтобы они отказывались все больше от российских энергоресурсов. Но достичь этого - очень сложный процесс. Главное - это результат. Я считаю, если президент Трамп будет делать свои серьезные шаги, он больше подтолкнет некоторые европейские государства, которые занимаются энергоэкономикой с РФ", - сказал он.
