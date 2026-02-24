Зеленский: Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 24 февраля, исполняется ровно четыре года с того момента, как президент РФ Владимир Путин обещал взять Киев за три дня, и это многое говорит о том, как все это время борется Украина.

Как передает Report, об этом украинский президент заявил в обращении по случаю четвертой годовщины начала российско-украинской войны.

"Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня. И вот это на самом деле очень многое говорит о нашем сопротивлении, о том, как же борется Украина все это время. За этими словами – миллионы наших людей. За этими словами – большая смелость, очень тяжелая работа, выдержка и большой путь, который Украина преодолевает с 24 февраля", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что РФ сегодня не способна победить Украину на поле боя, и поэтому "воюет с многоэтажными домами и электростанциями". "Сейчас украинцы преодолевают самую тяжелую зиму в истории", - добавил украинский президент.