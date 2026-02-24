İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Zelenski: Bu gün düz dörd ildir ki, Putin Kiyevi üç günə alır

    Digər ölkələr
    • 24 fevral, 2026
    • 11:27
    Zelenski: Bu gün düz dörd ildir ki, Putin Kiyevi üç günə alır

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bəyan edib ki, bu gün, 24 fevral Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Kiyevi üç günə almağı vəd etməsindən düz dörd il keçir və bu, bütün bu müddət ərzində Ukraynanın necə mübarizə apardığı barədə çox şey deyir.

    "Report" xəbər verir ki, V.Zelenski bunu Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlanmasının dördüncü ildönümü ilə əlaqədar müraciətində bildirib.

    "Bu gün düz dörd ildir ki, Putin Kiyevi üç günə alır. Bu, əslində, bizim müqavimətimiz, Ukraynanın bütün bu müddət ərzində necə mübarizə aparması haqqında çox şey deyir. Bu sözlərin arxasında milyonlarla insanımız var. Bu sözlərin arxasında böyük cəsarət, çox ağır iş, dözüm və Ukraynanın 24 fevraldan bəri qət etdiyi böyük yol dayanır", - o deyib.

    V.Zelenski, həmçinin əlavə edib ki, Rusiya bu gün döyüş meydanında Ukraynanı məğlub etməyə qadir deyil: "Buna görə də çoxmərtəbəli binalar və elektrik stansiyaları ilə müharibə aparır. İndi ukraynalılar tarixin ən ağır qışını keçirirlər".

    Зеленский: Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня

