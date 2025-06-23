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Зеленский сегодня проведет переговоры в Великобритании

Зеленский сегодня проведет переговоры в Великобритании Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для обсуждения с партнерами вопросы защиты гражданского населения, страдающих от продолжающейся войны.
Другие страны
23 июня 2025 г. 11:43
Зеленский сегодня проведет переговоры в Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня посетит Великобританию для обсуждения с партнерами вопроса защиты гражданского населения от российских ударов, а также усиления давления на Москву.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

"Сегодня во время визита в Британию буду говорить с партнерами о нашей защите, которая должна стать основой значительно более сильной совместной защиты. А также будем договариваться о новых и сильных шагах давления на Россию за эту войну и ради прекращения ударов (по Украине)", - подчеркнул украинский президент.

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