Зеленский сегодня проведет переговоры в Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для обсуждения с партнерами вопросы защиты гражданского населения, страдающих от продолжающейся войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня посетит Великобританию для обсуждения с партнерами вопроса защиты гражданского населения от российских ударов, а также усиления давления на Москву.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

"Сегодня во время визита в Британию буду говорить с партнерами о нашей защите, которая должна стать основой значительно более сильной совместной защиты. А также будем договариваться о новых и сильных шагах давления на Россию за эту войну и ради прекращения ударов (по Украине)", - подчеркнул украинский президент.