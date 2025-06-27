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Зеленский: Российские ракеты содержат французские, германские и американские компоненты

Зеленский: Российские ракеты содержат французские, германские и американские компоненты В российских ракетах обнаружены компоненты производства Франции, Германии и США.
Другие страны
27 июня 2025 г. 20:47
Зеленский: Российские ракеты содержат французские, германские и американские компоненты

В российских ракетах обнаружены компоненты производства Франции, Германии и США.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции по санкциям в Киеве.

"Пока Россия воюет с нами, мировой рынок должен быть для нее закрыт. Это ради нашей и вашей безопасности и просто ради справедливости. К сожалению, сегодня даже западные страны все еще продолжают снабжать Россию оборудованием и критическими компонентами", - сказал Зеленский.

По его словам, украинские специалисты уже зафиксировали сотни различных компонентов западного производства в российских беспилотниках и ракетах.

"К сожалению, только за последний год в дронах и ракетах, прилетевших к нам из России, зафиксированы компоненты военно-промышленного комплекса как минимум 12 стран мира, включая Китай, Тайвань, Южную Корею, Японию, Францию, Германию, Италию и США. У нас также есть информация о планируемых контрактах на поставки. Россию снабжают по "серыми схемами", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Rusiya raketlərində Fransa, Almaniya, ABŞ-nin sənaye məhsulları qeydə alınıb

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