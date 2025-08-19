Зеленский: РФ через США запросила двустороннюю встречу с Украиной

Россия через американского президента Дональда Трампа запросила двустороннюю встречу с Украиной, а затем - трехстороннюю с участием США.

Как передает Report , об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после обсуждений в Белом доме.

По его словам, Киев не будет настаивать на перемирии в качестве условия для дальнейших переговоров.

"Штаты связались с российской стороной, и они обсудили, какие могут быть дипломатические шаги. А Россия предложила сначала двустороннюю встречу Украина-Россия, а затем трехстороннюю. Да, ну как я и говорил, мы готовы к любым форматам на уровне лидеров... Поэтому я подтвердил, и меня поддержали все европейские лидеры, что мы готовы к двусторонней встрече", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что детали гарантий безопасности для Украины будут проработаны в течение 10 дней, а вопрос территорий обсуждаться только с президентом РФ Владимиром Путиным.