Зеленский проведет закрытую встречу с Папой Львом XIV

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV проведут закрытую встречу 18 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV проведут закрытую встречу 18 мая.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, это будет их первая официальная встреча.

Отмечается, что 12 мая Папа Римский уже общался с Зеленским по телефону. Президент Украины стал первым иностранным лидером, с кем поговорил новый понтифик.

Сегодня в Ватикане состоялась церемония интронизации нового Папы Римского Лев XIV. Он стал первым понтификом из США. На инаугурационной мессе присутствовали более 250 тысяч человек, а также 150 делегаций из разных стран мира и представителей международных организаций.

Во время мессы Папа Лев XIV упомянул Украину и сказал, что "ожидаются переговоры о справедливом мире".