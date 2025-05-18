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Зеленский проведет закрытую встречу с Папой Львом XIV

Зеленский проведет закрытую встречу с Папой Львом XIV Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV проведут закрытую встречу 18 мая.
Другие страны
18 мая 2025 г. 15:08
Зеленский проведет закрытую встречу с Папой Львом XIV

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV проведут закрытую встречу 18 мая.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, это будет их первая официальная встреча.

Отмечается, что 12 мая Папа Римский уже общался с Зеленским по телефону. Президент Украины стал первым иностранным лидером, с кем поговорил новый понтифик.

Сегодня в Ватикане состоялась церемония интронизации нового Папы Римского Лев XIV. Он стал первым понтификом из США. На инаугурационной мессе присутствовали более 250 тысяч человек, а также 150 делегаций из разных стран мира и представителей международных организаций.

Во время мессы Папа Лев XIV упомянул Украину и сказал, что "ожидаются переговоры о справедливом мире".

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Версия на английском языке Pope calls for ‘just and lasting peace’ in Ukraine

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