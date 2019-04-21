Зеленский прокомментировал результаты экзитпола

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после оглашения результатов национального экзитпола поблагодарил избирателей за поддержку.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, Зеленский выразил благодарность "своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили, своей жене за силу и выдержку, и всей команде, всему штабу, каждому, экспертам, юристам, волонтёрам, наблюдателям".

Он также поблагодарил "Квартал 95" и правоохранительные органы.

"Спасибо СБУ за то, что они держали меня в тонусе. Спасибо всем нашим военным и волонтёрам за то, что вы бережёте Украину. Спасибо всем украинцам, которые меня поддерживали, спасибо всем украинцам, которые сделали другой выбор", - добавил он.

Зеленский пообещал, что никогда не подведёт.

Ранее опубликованные результаты экзитпола показали, что Зеленский побеждает во втором туре выборов главы государства, набирая 73,2% голосов. Действующий президент Пётр Порошенко получил 25,3%.