Зеленский призвал убедить Китай оказать давление на Москву в прекращении войну

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 14:12
    Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество искать пути, чтобы убедить Китай использовать свое влияние на Россию ради прекращения войны.

    Как передает Report, об этом политик заявил на пятом саммите первых леди и джентльменов в Киеве.

    По его мнению, Москва уже тесно связана с Пекином как поставщик сырья и экономический партнер, и именно Китай располагает значимыми рычагами давления.

    Украинский лидер добавил, что ответ на эти вызовы зависит от силы и единства США и западных союзников, а также от решимости сохранять санкции, конфисковывать российские активы и усиливать международную изоляцию Москвы.

