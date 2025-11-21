Зеленский обсудит с Трампом план урегулирования конфликта с Россией на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп проведут переговоры на следующей неделе и обсудят план урегулирования конфликта с Россией.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.

Перед этим президент Украины проведет консультации по данной теме с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Телеканал отмечает, что этот план встретит сопротивление со стороны Европы: согласно источникам, предложение подверглось резкой критике на вчерашней встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Особенно резкие возражения, по информации Sky News, прозвучали из Польши, Италии, Франции, Литвы и Германии.