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Зеленский: мы боремся за свою жизнь, а если бы хотели воевать, то уже были бы в России

Зеленский: мы боремся за свою жизнь, а если бы хотели воевать, то уже были бы в России Украина просит о помощи, потому что хочет выжить и восстановить свою жизнь. Если бы мы хотели просто воевать, то уже бы были в России.
Другие страны
7 июля 2023 г. 02:41
Зеленский: мы боремся за свою жизнь, а если бы хотели воевать, то уже были бы в России

Украина просит о помощи, потому что хочет выжить и восстановить свою жизнь. Если бы мы хотели просто воевать, то уже бы были в России.

Как сообщает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Болгарии.

"Мы говорим о некоторых цифрах с нашими партнерами и Болгария не исключение. Мы благодарны за помощь. Чтобы вы поняли количество снарядов. Это большая помощь. Но нам это на 5 дней. Понимаете, что такое война?", - отметил украинский президент.

По его словам, Украина воюет, потому что просто хочет восстановить свою жизнь, хочет выжить, именно поэтому и просит о помощи у партнеров.

"Если бы мы хотели воевать, мы бы были на территории России", - добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Biz həyat uğrunda mübarizə aparırıq, döyüşmək istəsəydik, artıq Rusiyadaydıq”

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