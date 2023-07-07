Зеленский: мы боремся за свою жизнь, а если бы хотели воевать, то уже были бы в России

Украина просит о помощи, потому что хочет выжить и восстановить свою жизнь. Если бы мы хотели просто воевать, то уже бы были в России.
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"Мы говорим о некоторых цифрах с нашими партнерами и Болгария не исключение. Мы благодарны за помощь. Чтобы вы поняли количество снарядов. Это большая помощь. Но нам это на 5 дней. Понимаете, что такое война?", - отметил украинский президент.
По его словам, Украина воюет, потому что просто хочет восстановить свою жизнь, хочет выжить, именно поэтому и просит о помощи у партнеров.
"Если бы мы хотели воевать, мы бы были на территории России", - добавил президент.