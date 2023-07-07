Зеленский: мы боремся за свою жизнь, а если бы хотели воевать, то уже были бы в России

Зеленский: мы боремся за свою жизнь, а если бы хотели воевать, то уже были бы в России

Украина просит о помощи, потому что хочет выжить и восстановить свою жизнь. Если бы мы хотели просто воевать, то уже бы были в России.

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