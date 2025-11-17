Зеленский и Макрон подписали письмо о намерениях

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали письмо о намерениях.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

Содержание письма пока не раскрывается, хотя некоторые издания утверждают, что речь может идти о покупке 100 самолетов Rafale, а также о средствах противовоздушной обороны и дронах для Украины.

Зеленский, в свою очередь, назвал это соглашение в сфере вооружений историческим.