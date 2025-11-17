Зеленский и Макрон подписали письмо о намерениях
Другие страны
- 17 ноября, 2025
- 14:26
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали письмо о намерениях.
Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.
Содержание письма пока не раскрывается, хотя некоторые издания утверждают, что речь может идти о покупке 100 самолетов Rafale, а также о средствах противовоздушной обороны и дронах для Украины.
Зеленский, в свою очередь, назвал это соглашение в сфере вооружений историческим.
Последние новости
14:39
Комиссар Домбровскис: Европа должна полагаться на себя в экономическом ростеДругие страны
14:36
В Нигерии боевики похитили 25 школьницДругие страны
14:33
Амруллаев: Проблема с кадрами в сельских школах требует долгосрочного решенияНаука и образование
14:33
Ганимат Захидов вызван в Генпрокуратуру АзербайджанаПроисшествия
14:26
Зеленский и Макрон подписали письмо о намеренияхДругие страны
14:25
Самеддин Асадов: На WTDC-25 поступило 184 инициативыИКТ
14:21
Космас Лукисон Завазава: На WTDC-25 зарегистрировано рекордное количество участниковИКТ
14:21
Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрожденияВнешняя политика
14:19