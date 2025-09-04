Зеленский: Главная гарантия безопасности Украины - сильная армия

Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 17:50
    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной гарантией безопасности страны является сильная армия.

    Как передает Report, об этом глава государства написал в Telegram по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже.

    "Встреча с лидерами - как офлайн, так и онлайн. Более 30 стран. Все объединены общим стремлением завершить эту войну (с Россией - ред.) надежным миром и устойчивой безопасностью", - отметил Зеленский.

    По его словам, участники встречи подробно обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на суше, на море, в воздухе и в киберпространстве. Были скоординированы позиции и рассмотрены ключевые компоненты будущих гарантий безопасности.

    "Благодарен за понимание того, что главная гарантия безопасности - это сильная украинская армия", - подчеркнул президент.

    Зеленский также отметил, что у всех участников коалиции имеется общее понимание ситуации: Россия пытается затянуть переговорный процесс и продолжить войну, поэтому необходимо усиливать поддержку Украины и наращивать давление на Москву.

    Он добавил, что сейчас ведется подготовка 19-го пакета антироссийских санкций Европейского союза, а также прорабатываются новые ограничительные меры со стороны Японии.

    Украинский лидер также поблагодарил международных партнеров за поддержку и отдельно выразил признательность президенту США Дональду Трампу за усилия для прекращения войны и готовность оказывать помощь Украине.

    Владимир Зеленский российско-украинская война "коалиция желающих" Дональд Трамп
