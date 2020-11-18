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"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу: погиб ребенок

"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу: погиб ребенок "Зеленая зона" столицы Ирака Багдада была обстреляна ракетами, в результате чего погиб ребенок, а еще пять человек получили ранения.
Другие страны
18 ноября 2020 г. 04:06
Зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу: погиб ребенок

"Зеленая зона" столицы Ирака Багдада была обстреляна ракетами, в результате чего погиб ребенок, а еще пять человек получили ранения.

Как передает Report, об этом у себя в Facebook сообщила пресс-служба органов безопасности Ирака.

Уточняется, что в "зеленой зоне" города, где находятся госучреждения и иностранные дипмиссии, а также ее окрестностях упало семь ракет.

"Из семи ракет четыре упали в «зеленой зоне», три - за ее пределами, одна из этих трех взорвалась в воздухе", - указано в сообщении.

По данным иракских силовиков, в результате обстрела погибла девочка. Пострадавшие являются мирными жителями.

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Версия на азербайджанском языке Bağdad raket atəşina tutulub, ölən və yaralananlar var

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