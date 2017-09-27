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    Здание редакции российской газеты эвакуировали после анонимного звонка

    Угроза поступила не в адрес Новой газеты

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Офисное здание в Потаповском переулке Москвы, в котором, в частности, арендует помещения редакция "Новой газеты", эвакуировали после поступления анонимного звонка об угрозе взрыва, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "От службы охраны был звонок, что в связи с угрозой необходимо эвакуироваться. Мы эвакуировались, сейчас все стоят на улице, приехали спецслужбы, все довольно в таком штатном режиме", - сообщили в пресс-службе издания.

    Собеседник агентства подчеркнул, что угроза поступила не в адрес "Новой газеты".

    "Я подчеркиваю, что адресно это не нам угроза, не конкретно "Новой газете" угрожали, вопрос всего здания - там всего 4 или 5 организаций арендуют помещения", - отметили в издании.

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