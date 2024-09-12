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Завтра в Мадриде состоится заседание контактной группы по Газе

Завтра в Мадриде состоится заседание контактной группы по Газе Заседание контактной группы по Газе с участием главы МИД Турции Хакана Фидана состоится 13 сентября в Мадриде.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 17:05
Завтра в Мадриде состоится заседание контактной группы по Газе

Заседание контактной группы по Газе с участием главы МИД Турции Хакана Фидана состоится 13 сентября в Мадриде.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

В нем примут участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Кроме того, в Мадрид прибудут главы МИД Норвегии, Словении, представители Нигерии и Ирландии, а также генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт.

Сообщается, что будут обсуждаться вопрос о режиме прекращения огня, усилия по признанию государственности Палестины.

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