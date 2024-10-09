О нас

Заседание стран НАТО в формате "Рамштайн" перенесли из-за Байдена

Заседание стран НАТО в формате "Рамштайн" перенесли из-за Байдена На неопределенный срок отложено заседание в формате "Рамштайн" на уровне глав государств, которое должно было состояться в Германии 12 октября.
Другие страны
9 октября 2024 г. 12:25
Заседание стран НАТО в формате Рамштайн перенесли из-за Байдена

На неопределенный срок отложено заседание в формате "Рамштайн" на уровне глав государств, которое должно было состояться в Германии 12 октября.

Как передает Report, об этом сообщила со ссылкой на украинская служба радиостанции "Радио Свобода" со ссылками на источники в штаб-квартире НАТО.

Президент США Джо Байден отложил свою поездку в Европу, частью которой должно было стать участие в данном заседании. Это связано с приближающимся сверхмощным ураганом "Милтон", сообщили ранее в Белом доме.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что в ходе заседания он представит план победы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке NATO ölkələrinin iclası təxirə salınıb
Версия на английском языке NATO's Ramstein meeting postponed due to Biden

Самое читаемое

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
7 октября 2024 г. 17:26
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
7 октября 2024 г. 12:10
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
7 октября 2024 г. 14:33
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
7 октября 2024 г. 16:41
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
7 октября 2024 г. 08:23
В Иране вновь произошло землетрясение 
В Иране вновь произошло землетрясение 
4 октября 2024 г. 13:02
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
6 октября 2024 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi