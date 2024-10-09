Заседание стран НАТО в формате "Рамштайн" перенесли из-за Байдена

На неопределенный срок отложено заседание в формате "Рамштайн" на уровне глав государств, которое должно было состояться в Германии 12 октября.

На неопределенный срок отложено заседание в формате "Рамштайн" на уровне глав государств, которое должно было состояться в Германии 12 октября.

Как передает Report, об этом сообщила со ссылкой на украинская служба радиостанции "Радио Свобода" со ссылками на источники в штаб-квартире НАТО.

Президент США Джо Байден отложил свою поездку в Европу, частью которой должно было стать участие в данном заседании. Это связано с приближающимся сверхмощным ураганом "Милтон", сообщили ранее в Белом доме.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что в ходе заседания он представит план победы.