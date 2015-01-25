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    ​Заседание глав МИД стран ЕС по Украине состоится 29 января

    Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Внеочередное заседание министров иностранных дел стран — членов Евросоюза по Украине состоится 29 января.

    Как передает Report, об этом сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

    "Я созываю внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам в четверг по Украине и Мариуполю", — написала она в своем твиттере.

    Ранее представитель Украины при Евросоюзе Константин Елисеев попросил главу европейской дипломатии Федерику Могерини организовать внеочередную встречу глав МИД стран ЕС в связи с обострением конфликта на юго-востоке Украины.

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