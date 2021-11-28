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Заразившийся омикрон-штаммом итальянец был полностью привит

Заразившийся омикрон-штаммом итальянец был полностью привит Заразившийся омикрон-штаммом коронавируса житель итальянской области Кампания получил две дозы вакцины от коронавируса.
Другие страны
28 ноября 2021 г. 07:29
Заразившийся омикрон-штаммом итальянец был полностью привит

Заразившийся омикрон-штаммом коронавируса житель итальянской области Кампания получил две дозы вакцины от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANSA, он работает в крупной международной компании и несколько дней назад вернулся из Мозамбика, приземлившись в аэропорту Милана.

По прибытии мужчина сдал ПЦР-тест, результат которого оказался положительным. Его мазок проанализировали специалисты, в результате чего было подтверждено инфицирование новым штаммом.

Состояние здоровья, заразившегося на данный момент, не вызывает опасения медиков, уточняет агентство.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

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