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Замминистра обороны Британии заявил о неготовности страны к возможной войне

Замминистра обороны Британии заявил о неготовности страны к возможной войне Великобритания не готова к возможным военным действиям, но пока в этом и нет необходимости.
Другие страны
7 апреля 2024 г. 07:53
Замминистра обороны Британии заявил о неготовности страны к возможной войне

Великобритания не готова к возможным военным действиям, но пока в этом и нет необходимости.

Как передает Report, об этом заявил в своей статье для издания The Telegraph замминистра обороны Джеймс Хиппи.

"Нарастающая активность разговоров о войне может показаться тревожной, и чтобы сразу внести ясность: я не думаю, что мы находимся на пороге третьей мировой войны. Однако я согласен с министром обороны Грантом Шаппсом в том, что с начала конфликта в Украине мы преодолели путь от эпохи после холодной войны к новой довоенной эпохе", — говорится в статье Хиппи.

По его словам, в разжигании войны действуют те же правила, что и на дворовой площадке: вы не вступаете в драку, когда не уверены в победе. Хиппи утверждает, что стратегическая устойчивость лежит в основе суверенитета Великобритании.

"Суверенитет — это наша способность делать собственный выбор, свободный от принуждения другими государствами. Поэтому, чтобы быть суверенными, нам нужна устойчивость, чтобы держать нашу судьбу в своих руках", — заявил чиновник.

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