    Замгоссекретаря США посетит Турцию, Ирак и Израиль

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 20:03
    Замгоссекретаря США посетит Турцию, Ирак и Израиль

    Заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Майкл Ригас посетит с 27 ноября по 5 декабря Турцию, Ирак и Израиль.

    Как передает Report, об этом сообщает Госдеп США.

    В Турции Ригас возглавит американскую делегацию на церемонии, посвященной 1700-летию Первого Никейского собора. Он также проведет встречи с турецкими официальными лицами для продвижения двустороннего сотрудничества и встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

    В Ираке замгоссекретаря проведет переговоры с иракскими представителями, посетит дипломатические объекты США и примет участие в открытии нового Генконсульства в Эрбиле.

    Поездка в Израиль будет направлена на укрепление американо-израильских отношений. Кроме того, планируется обсудить пути совершенствования работы дипломатических миссий и обеспечение того, чтобы иностранная помощь способствовала реализации стратегических интересов США.

