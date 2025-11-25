Замгоссекретаря США посетит Турцию, Ирак и Израиль

Заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Майкл Ригас посетит с 27 ноября по 5 декабря Турцию, Ирак и Израиль.

Как передает Report, об этом сообщает Госдеп США.

В Турции Ригас возглавит американскую делегацию на церемонии, посвященной 1700-летию Первого Никейского собора. Он также проведет встречи с турецкими официальными лицами для продвижения двустороннего сотрудничества и встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

В Ираке замгоссекретаря проведет переговоры с иракскими представителями, посетит дипломатические объекты США и примет участие в открытии нового Генконсульства в Эрбиле.

Поездка в Израиль будет направлена на укрепление американо-израильских отношений. Кроме того, планируется обсудить пути совершенствования работы дипломатических миссий и обеспечение того, чтобы иностранная помощь способствовала реализации стратегических интересов США.