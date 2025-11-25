İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    • 25 noyabr, 2025
    • 20:10
    ABŞ dövlət katibinin müavini Türkiyə, İraq və İsrailə səfər edəcək

    ABŞ Dövlət katibinin idarəetmə və resurslar üzrə müavini Maykl Riqas noyabrın 27-dən dekabrın 5-nə qədər Türkiyə, İraq və İsraili ziyarət edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Dövlət Departamenti xəbər verib.

    Riqas Türkiyədə, Birinci Nikeya Şurasının 1700-cü ildönümü münasibətilə keçiriləcək mərasimdə ABŞ nümayəndə heyətinə rəhbərlik edəcək. O, həmçinin ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı üçün Türkiyə rəsmiləri ilə görüşlər keçirəcək və İstanbulda Ümumdünya Patriarxı I Bartholomeos ilə görüşəcək.

    İraqda dövlət katibinin müavini iraqlı rəsmilərlə danışıqlar aparacaq, ABŞ-nin diplomatik obyektlərini ziyarət edəcək və Ərbildə yeni Baş Konsulluğun açılışında iştirak edəcək.

    İsrailə səfər isə ABŞ-İsrail münasibətlərinin möhkəmləndirilməsinə yönələcək. Bundan əlavə, diplomatik missiyaların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi yolları və xarici yardımın ABŞ-nin strateji maraqlarının həyata keçirilməsinə töhfə verməsi məsələləri müzakirə olunacaq.

    ABŞ Türkiyə İsrail
    Замгоссекретаря США посетит Турцию, Ирак и Израиль
    US Deputy Secretary of State to visit Türkiye, Iraq, and Israel

