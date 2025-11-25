ABŞ dövlət katibinin müavini Türkiyə, İraq və İsrailə səfər edəcək
- 25 noyabr, 2025
- 20:10
ABŞ Dövlət katibinin idarəetmə və resurslar üzrə müavini Maykl Riqas noyabrın 27-dən dekabrın 5-nə qədər Türkiyə, İraq və İsraili ziyarət edəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Dövlət Departamenti xəbər verib.
Riqas Türkiyədə, Birinci Nikeya Şurasının 1700-cü ildönümü münasibətilə keçiriləcək mərasimdə ABŞ nümayəndə heyətinə rəhbərlik edəcək. O, həmçinin ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı üçün Türkiyə rəsmiləri ilə görüşlər keçirəcək və İstanbulda Ümumdünya Patriarxı I Bartholomeos ilə görüşəcək.
İraqda dövlət katibinin müavini iraqlı rəsmilərlə danışıqlar aparacaq, ABŞ-nin diplomatik obyektlərini ziyarət edəcək və Ərbildə yeni Baş Konsulluğun açılışında iştirak edəcək.
İsrailə səfər isə ABŞ-İsrail münasibətlərinin möhkəmləndirilməsinə yönələcək. Bundan əlavə, diplomatik missiyaların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi yolları və xarici yardımın ABŞ-nin strateji maraqlarının həyata keçirilməsinə töhfə verməsi məsələləri müzakirə olunacaq.