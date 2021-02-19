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Законопроект о гражданстве для мигрантов внесли в Конгресс США

Законопроект о гражданстве для мигрантов внесли в Конгресс США Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и его однопартиец сенатор Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) в четверг официально внесли в законодательный орган законопроект, дающий возможность мигрантам получить
Другие страны
19 февраля 2021 г. 07:39
Законопроект о гражданстве для мигрантов внесли в Конгресс США

Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и его однопартиец сенатор Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) в четверг официально внесли в законодательный орган законопроект, дающий возможность мигрантам получить американское гражданство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сам Шумер сообщил на своей странице в Twitter.

"Я рад представить вместе с Робертом Менендесом и демократами Сената "Закон о гражданстве", который реформирует нашу разрушенную миграционную систему", - говорится в записи.

Как ранее заявила в четверг в ходе телефонного брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, законопроект президента США Джо Байдена "предоставляет усердно работающим людям, которые хотят присоединиться к сообществу и десятилетиями живут здесь (в США – ред.), возможность получить гражданство". По ее словам, документ отражает приоритеты президента, заключающиеся в ответственном управлении ситуацией на границе, сохранении семей мигрантов, развитии экономики и реагировании на причины миграции из стран Центральной Америки.

"Мы надеемся, что законодатели от обеих партий сядут за стол переговоров и мы примем это", - отметила пресс-секретарь.

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