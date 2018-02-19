Заключенные в тюрьме в Бразилии взяли в заложники семь надзирателей

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Заключенные одной из тюрем Рио-де-Жанейро взяли в заложники семь надзирателей.

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел в тюрьме «Милтон диас» в муниципалитете Жапери недалеко от Рио-де-Жанейро. По данным телеканала Globo, спецназу уже удалось освободить троих надзирателей.

Освобождением заложников занимается Батальон специальных операций. Также сообщается, что инцидент произошел при попытке побега. В тюрьме на момент бунта было 2027 человек, хотя она рассчитана на 884 места.