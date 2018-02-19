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    Заключенные в тюрьме в Бразилии взяли в заложники семь надзирателей

    Cпецназу уже удалось освободить троих надзирателей

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Заключенные одной из тюрем Рио-де-Жанейро взяли в заложники семь надзирателей.

    Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.

    Инцидент произошел в тюрьме «Милтон диас» в муниципалитете Жапери недалеко от Рио-де-Жанейро. По данным телеканала Globo, спецназу уже удалось освободить троих надзирателей.

    Освобождением заложников занимается Батальон специальных операций. Также сообщается, что инцидент произошел при попытке побега. В тюрьме на момент бунта было 2027 человек, хотя она рассчитана на 884 места.

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