МИД Великобритании: Заключенная Терезой Мэй сделка должна быть пересмотрена

Великобритании следует заключить новое соглашение с Брюсселем по выходу из состава Европейского союза (ЕС). Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

По его словам, сделка, заключенная уходящим в отставку премьер-министром Терезой Мэй, должна быть пересмотрена. В частности, необходим новый подход к режиму пребывания Северной Ирландии в составе ЕС.

Хант подчеркнул, что британским властям следует собрать новую команду переговорщиков с Брюсселем, в которой должны присутствовать не только члены правительства, но и сторонники Brexit без сделки.