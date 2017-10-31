Захвачен террорист, сыгравший важную роль в убийстве посла США в Ливии

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Командование специальных операций ВС США захватило террориста, "сыгравшего важную роль" в убийстве американского посла в Ливии Кристофера Стивенса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press.

Подробностей оно не приводит.

11 сентября 2012 года при нападении в Бенгази на дипломатическое представительство США погибли Стивенс и еще трое американцев. В причастности к атаке подозревают боевиков связанной с "Аль-Каидой" ультрарадикальной салафитской группировки "Ансар аш-Шариа" ("Сторонники шариата"), которая внесена Вашингтоном в списки террористических организаций.