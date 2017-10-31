 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Захвачен террорист, сыгравший важную роль в убийстве посла США в Ливии

    Убийство произошло в сентябре 2012 года в городе Бенгази

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Командование специальных операций ВС США захватило террориста, "сыгравшего важную роль" в убийстве американского посла в Ливии Кристофера Стивенса.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press.

    Подробностей оно не приводит.

    11 сентября 2012 года при нападении в Бенгази на дипломатическое представительство США погибли Стивенс и еще трое американцев. В причастности к атаке подозревают боевиков связанной с "Аль-Каидой" ультрарадикальной салафитской группировки "Ансар аш-Шариа" ("Сторонники шариата"), которая внесена Вашингтоном в списки террористических организаций.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi