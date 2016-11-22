Забастовки стали причиной отмены 876 рейсов авиакомпании Lufthansa

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Немецкая авиакомпания Lufthansa в среду 23 ноября отменяет 876 рейсов из-за забастовки пилотов, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Как уточняет авиаперевозчик, изначально на этот день было запланировано около 3 тысяч рейсов, из которых будут выполнены 2124. Отмены вылетов затронут около 100 тысяч пассажиров по всему миру.

"Lufthansa приносит извинения всем своим клиентам, которых затронула забастовка... Lufthansa прилагает все усилия для того, чтобы максимально информировать клиентов и, по возможности, предоставить им возможность воспользоваться другими авиакомпаниями", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Профсоюз летчиков гражданской авиации Германии Cockpit объявил о проведении в среду очередной забастовки пилотов Lufthansa и ее дочерней компании Eurowings.

Забастовка с требованием повысить зарплату пилотам начнется в полночь по центральноевропейскому времени и продлится сутки.

Пилоты авиакомпании отмечают, что их зарплаты в течение пяти лет были заморожены и требуют увеличить их на 3,6% за каждый год заморозки, то есть в сумме более чем на 20%.