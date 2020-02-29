За сутки за пределами Китая более тысячи человек заразились коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки более 1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в коммюнике, опубликованном на сайте организации, говорится, что общее число зараженных вне Китая достигло 4 691 человека в 51 стране после того, как в пятницу было зафиксировано 1 027 новых случаев коронавируса. Количество летальных исходов выросло до 67.

В предыдущем коммюнике ВОЗ говорилось о 3 664 зараженных в 46 странах и 57 летальных случаях.

По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 78 961 человек, скончались 2 791. Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 83 652 человека.