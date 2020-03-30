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За день жертвами коронавируса стали 400 французов

​За день жертвами коронавируса стали 400 французов

Свыше 400 человек умерли во Франции за минувшие сутки от COVID-19 (заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа), число летальных исходов превысило 3 тысячи.

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

"С 1 марта зафиксировано 3 024 летальных исхода, 418 человек умерли за последние сутки", - сказал он. По словам Саломона, свыше 21 тыс. заразившихся коронавирусом госпитализированы, больше 5 тыс. зараженных находятся в реанимации.

"Это очень серьезная эпидемия, которая продолжает распространяться в стране", - сказал он.

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