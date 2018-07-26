Южный Судан подписал мирное соглашение с повстанцами

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Правительство Южного Судана подписало мирное соглашение с повстанцами, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Церемония подписания прошла в Хартуме, столице Судана. На ней присутствовал лидер повстанцев мятежный первый вице-президент Риек Мачар, который, по условиям соглашения, будет восстановлен в своей должности.

Напомним, в Южном Судане идет гражданская война. В стране продолжается конфликт между двумя крупнейшими народностями Южного Судана — динка (около 35% населения страны) и нуэр (около 16%).

В июле 2013 года Р.Мачар был уволен после заявлений о своих президентских амбициях.