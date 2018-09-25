Южнокорейский лидер передал Трампу послание Ким Чен Ына

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал Дональду Трампу послание от Ким Чен Ына и дал подробные разъяснения по его содержанию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило во вторник агентство Киодо со ссылкой на источники в делегации Южной Кореи.

Президент Южной Кореи дал подробные разъяснения по посланию. О содержании послания не сообщается, но отмечается, что Дональд Трамп приветствовал его. На встрече с южнокорейским президентом он заявил также, что в вопросах денуклеаризации Северной Кореи "проблем горы".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении провести вторую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном и что она пройдет в похожем формате, как и первая, но не в Сингапуре. Трамп отметил, что в процессе подготовки новой встречи "не нужно никакой спешки" и подтвердил, что в отношениях с КНДР в последнее время удалось добиться "большого прогресса".