Южная Корея запросила содействие Франции в расследовании вокруг Telegram

Полиция столицы Республики Корея запросила своих французских коллег о содействии в южнокорейском расследовании в отношении Telegram в связи со скандалом из-за распространения дипфейк-видео откровенного содержания на площадке.

Полиция столицы Республики Корея запросила своих французских коллег о содействии в южнокорейском расследовании в отношении Telegram в связи со скандалом из-за распространения дипфейк-видео откровенного содержания на площадке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

По словам главы полиции Сеула Ким Бон Сика, для начала продуктивного взаимодействия потребуется время, поскольку запрос должен пройти через необходимые процедуры в министерствах юстиции и иностранных дел.

2 сентября южнокорейские правоохранительные органы заявили о начале внутренней, предварительной проверки в отношении Telegram без предъявления официальных обвинений. В Сеуле тогда отметили, что Telegram не предоставляет данные об аккаунтах не только южнокорейским правоохранительным органам, но и другим странам, в том числе США. Полиция рассказала о "существующих подозрениях в пособничестве в совершении преступлений".