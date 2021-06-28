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Южная Корея создаст "железный купол" для защиты от КНДР

Южная Корея создаст "железный купол" для защиты от КНДР Южная Корея разработает систему перехвата наподобие израильского "Железного купола" для защиты инфраструктуры страны от возможного удара артиллерии КНДР.
Другие страны
28 июня 2021 г. 11:53
Южная Корея создаст железный купол для защиты от КНДР

Южная Корея разработает систему перехвата наподобие израильского "Железного купола" для защиты инфраструктуры страны от возможного удара артиллерии КНДР.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию программы оборонных закупок Республики Корея (DAPA).

По данным ведомства, комитет по продвижению оборонных проектов во главе с министром обороны Со Уком одобрил проект стоимостью 2,89 триллиона вон (2,56 миллиарда долларов США), который должен быть запущен в следующем году и завершен примерно в 2035 году.

"Проект предназначен для получения системы перехватчиков с использованием наших собственных технологий, чтобы повысить возможности противодействия угрозам артиллерии дальнего действия противника, чтобы защитить основные объекты, военную инфраструктуру и инфраструктуру безопасности", - информирует DAPA.

"Железный купол" предназначен для обнаружения, идентификации и уничтожения входящих угроз, таких как ракеты малой дальности, артиллерийские снаряды и беспилотные летательные аппараты.

Как отмечает агентство Рёнхап, минобороны Южной Кореи пообещало создать такую систему ПВО еще в прошлом году. Сообщается, что КНДР разместила около тысячи артиллерийских орудий, в том числе 240-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО), вдоль демаркационной линии, разделяющей две Кореи. Северная Корея в последние несколько лет продемонстрировала новые типы вооружения, включая ракеты малой дальности и РСЗО.

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Версия на английском языке S. Korea to develop Iron Dome-like defense system
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya KXDR-dən qorunmaq üçün “dəmir günbəz”ini yaradacaq

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