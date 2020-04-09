Южная Корея приостанавливает действие краткосрочных виз

Южная Корея ограничит безвизовый режим для граждан из 90 стран, которые запретили въезд южнокорейцам, а также приостановит действие краткосрочных виз для всех государств.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новостей", об этом сообщил МИД РК.

"МИД и министерство юстиции РК приняли решение реализовать меры о "приостановке действия краткосрочных виз" и "временном прекращении соглашений о безвизовом режиме", в результате ужесточения процедуры въезда планируется снизить число приезжих иностранцев, и таким образом уменьшить беспокойство южнокорейских граждан и более эффективно расходовать карантинные ресурсы страны", - говорится в пресс-релизе МИД.

Как сообщило министерство, по состоянию на 8 апреля из числа случаев заражения коронавирусом, привезенных из-за границы, 66 человек были иностранцами. Всего в местах временного проживания для самоизоляции сейчас находятся 880 иностранцев. С 1 апреля в результате отказа пройти карантин в утвержденных правительством местах в Южную Корею не пустили 16 человек.

Приостанавливается действие краткосрочных виз для всех стран, выданных до 5 апреля 2020 года, одноразовых и многоразовых. Владельцы таких виз должны заново запросить визу в соответствующем офисе посольства или консульства, они будут освобождены от повторного консульского сбора. Для тех, кто уже въехал в Южную Корею по краткосрочной визе, разрешается пребывание в стране в пределах указанного в визе периода.

Также ограничивается безвизовый режим для 90 стран и регионов, которые ввели запрет на въезд в отношении южнокорейских граждан и имели безвизовый режим с РК.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.