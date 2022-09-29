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Южная Корея поставит в Украину крупную партию оружия через Чехию

Южная Корея поставит в Украину крупную партию оружия через Чехию Южная Корея поставит в Украину транзитом через Чехию оружие стоимостью 75 млрд крон (около 2,9 млрд долларов).
Другие страны
29 сентября 2022 г. 12:13
Южная Корея поставит в Украину крупную партию оружия через Чехию

Южная Корея поставит в Украину транзитом через Чехию оружие стоимостью 75 млрд крон (около 2,9 млрд долларов).

Данную поставку, которая станет одной из крупнейших с начала боевых действий, оплатит США. Речь идет о зенитных ракетных комплексах Chiron и боеприпасах, использующихся для отражения атак самолетов, летящих на низких высотах, сообщает Report.

Отмечается, что оружие Южной Кореи не может быть направлено Украине напрямую из-за официальной позиции Сеула. Еще весной Южная Корея объявила, что, несмотря на большую заинтересованность Украины, не будет поставлять оружие в зону ведения боевых действий.

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