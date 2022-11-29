Южная Корея обязала бастующих водителей грузовиков вернуться к работе

Власти Южной Кореи выпустили указ, обязывающий водителей грузовиков, вышедших на общенациональную забастовку, вернуться к работе.

Власти Южной Кореи выпустили указ, обязывающий водителей грузовиков, вышедших на общенациональную забастовку, вернуться к работе.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, указ был одобрен на заседании кабинета министров, которое созвал президент Юн Сок Ёль. Таким образом, власти страны впервые применили свои полномочия в рамках пересмотренного в 2004 году закона, обязывающего вышедших на забастовку водителей грузовиков вернуться к работе.

Невыполнение предписания грозит тюремным заключением сроком до трех лет или штрафом в размере до 30 млн вон (22,4 тыс. долларов). Критики закона называют его несоответствующим конституции, утверждая, что в нем нет четкого описания условий, приемлемых для проведения забастовки.

Несколько тысяч членов профсоюза Cargo Truckers Solidarity Union принимают участие в забастовке с прошлого четверга. Это вторая подобная волна общенациональных протестов с июня. Они призывают власти сделать постоянным действие системы минимальных тарифов на грузоперевозки, гарантирующей достаточную заработную плату для водителей. Срок действия системы истекает в конце 2022 года.

На текущий момент эта практика распространяется на несколько категорий, однако протестующие требуют, чтобы она охватывала большее количество грузов.