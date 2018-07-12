Южная Корея не намерена выводить американские войска

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Южная Корея даже в случае успешной денуклеаризации КНДР не планирует выводить американская войска со своей территории.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в интервью сингапурском изданию The Straits Times.

"Южная Корея и Соединенные Штаты придерживаются твердой позиции в отношении роли и важности американского воинского контингента в Корее для мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - заявил президент.

Он также добавил, что совместные учения американских и южнокорейских войск в настоящий момент прекращены, однако подчеркнул, что постоянное присутствие контингента армии США относится к категории южнокорейско-американского альянса, поэтому не может быть предметом обсуждения на переговорах между Северной Кореей и США.

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что его страна нацелена на подписание с КНДР мирного договора.