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Южная Корея и Саудовская Аравия подписали меморандум в военной сфере

Южная Корея и Саудовская Аравия подписали меморандум в военной сфере Сеул и Эр-Рияд подписали меморандум о взаимопонимании в сфере военно-промышленного комплекса и совместной разработки вооружения.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 10:25
Южная Корея и Саудовская Аравия подписали меморандум в военной сфере

Сеул и Эр-Рияд подписали меморандум о взаимопонимании в сфере военно-промышленного комплекса и совместной разработки вооружения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Управления программ оборонных закупок (DAPA) Чхве Гён Хо на брифинге в Министерстве нацобороны Республики Корея.

"Нынешний меморандум о взаимопонимании нацелен на укрепление сотрудничества в оборонной промышленности, в этой связи был сформирован совместный комитет", - сказал он.

Южнокорейские СМИ со ссылкой на управление отмечают, что меморандум должен заложить основы для совместной разработки вооружения. Документ подписали 4 февраля в Эр-Рияде глава Управления программ оборонных закупок Ом Дон Хван и помощник министра обороны Саудовской Аравии во время визита главы южнокорейского оборонного ведомства Син Вон Сика в королевство.

Министр обороны Республики Корея совершает поездку в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар. В ходе визита в ОАЭ Син Вон Сик встретился со своим коллегой, посетил южнокорейскую часть, военнослужащие которой занимаются обучением местных солдат.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya ilə Səudiyyə Ərəbistanı hərbi sahədə Memorandum imzalayıblar
Версия на английском языке S. Korea, Saudi Arabia agree to expand defense industry cooperation

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