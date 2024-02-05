Южная Корея и Саудовская Аравия подписали меморандум в военной сфере

Сеул и Эр-Рияд подписали меморандум о взаимопонимании в сфере военно-промышленного комплекса и совместной разработки вооружения.

Сеул и Эр-Рияд подписали меморандум о взаимопонимании в сфере военно-промышленного комплекса и совместной разработки вооружения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Управления программ оборонных закупок (DAPA) Чхве Гён Хо на брифинге в Министерстве нацобороны Республики Корея.

"Нынешний меморандум о взаимопонимании нацелен на укрепление сотрудничества в оборонной промышленности, в этой связи был сформирован совместный комитет", - сказал он.

Южнокорейские СМИ со ссылкой на управление отмечают, что меморандум должен заложить основы для совместной разработки вооружения. Документ подписали 4 февраля в Эр-Рияде глава Управления программ оборонных закупок Ом Дон Хван и помощник министра обороны Саудовской Аравии во время визита главы южнокорейского оборонного ведомства Син Вон Сика в королевство.

Министр обороны Республики Корея совершает поездку в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар. В ходе визита в ОАЭ Син Вон Сик встретился со своим коллегой, посетил южнокорейскую часть, военнослужащие которой занимаются обучением местных солдат.