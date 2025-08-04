Южная Корея демонтирует громкоговорители вдоль границы с КНДР

Власти Южной Кореи начали демонтаж громкоговорителей, размещенных вдоль границы с Северной Кореей, в рамках усилий по снижению напряженности между странами.

Власти Южной Кореи начали демонтаж громкоговорителей, размещенных вдоль границы с Северной Кореей, в рамках усилий по снижению напряженности между странами.

Как передает Report со ссылкой на Arab News, об этом заявил представитель министерства обороны Южной Кореи.

"Начиная с сегодняшнего дня армия приступила к демонтажу громкоговорителей. Это практическая мера по снижению напряженности, при этом она не ставит под угрозу боеготовность вооруженных сил”, - отметил он.

Через эти устройства ранее транслировались поп-музыка (в частности, K-pop) и новостные выпуски на территорию Северной Кореи. Однако новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен распорядился прекратить такие трансляции и сделать шаг к восстановлению доверия.

В июне южнокорейские военные уже объявили о прекращении вещания. На следующий день Северная Корея также отключила свои громкоговорители.

По словам официальных лиц, все громкоговорители будут демонтированы к концу недели, однако их точное количество не раскрывается.