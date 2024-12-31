О нас

Юристы президента Южной Кореи намерены обжаловать ордер на его арест

Юристы президента Южной Кореи намерены обжаловать ордер на его арест Юристы президента Республики Корея Юн Сок Ёля подадут в Конституционный суд ходатайство с просьбой выдать судебное предписание приостановить действие ордера на его арест.
Другие страны
31 декабря 2024 г. 09:13
Юристы президента Южной Кореи намерены обжаловать ордер на его арест

Юристы президента Республики Корея Юн Сок Ёля подадут в Конституционный суд ходатайство с просьбой выдать судебное предписание приостановить действие ордера на его арест.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Ранее Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих сообщило, что 31 декабря суд выдал ордер на арест президента по подозрению в организации мятежа в качестве лидера заговорщиков и превышении властных полномочий. В истории Республики Корея ордер на арест действующего президента выдан впервые. До этого Юн Сок Ёль трижды не явился на допрос, после чего, согласно юридической практике, обычно следует заявление на ордер на арест.

Южнокорейские законы позволяют уголовное преследование действующего главы государства по статьям о мятеже и государственной измене. Полномочия Юн Сок Ёля в результате импичмента в парламенте 14 декабря были приостановлены вплоть до решения Конституционного суда. Вплоть до первого предварительного заседания по делу об импичменте Юн Сок Ёль не реагировал на письма из Конституционного суда с просьбой представить ответы на вопросы. На первом заседании 27 декабря присутствовали его юристы.

Реагируя на заявление на ордер на арест и его выдачу, юристы Юн Сок Ёля настаивали, что у антикоррупционного управления нет полномочий расследовать подозрения в мятеже. Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих, полиция и министерство обороны объединили усилия по расследованию, в результате чего появилась объединенная следственная группа. Ведущую роль стало играть антикоррупционное управление, поскольку в законе о нем указано, что остальные следственные органы обязаны подчиниться, если глава управления запросит о передаче дела. Свое право на ведение расследования управление объясняло тем, что мятеж связан с превышением полномочий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi