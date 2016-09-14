Председатель Еврокомиссии: Brexit не угрожает Евросоюзу

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Brexit не угрожает Евросоюзу, но ЕС сожалеет о нем, ожидая как можно быстрее формальной заявки о выходе Великобритании из Союза. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы уважаем и в то же время сожалеем о решении Великобритании, но сам по себе Евросоюз не находится под угрозой", — сказал Юнкер, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью о приоритетах социально-экономической политики ЕС.

Он отметил, что ЕС "был бы рад, если бы запрос о выходе мог поступить как можно быстрее и можно было бы сделать особые шаги". "Необходимо, чтобы отношения с Великобританией, которые должны оставаться дружественными, получили правильную форму. Неограниченный доступ к внутреннему рынку могут получить только те, кто согласится со свободным передвижением людей и товаров", — заявил председатель ЕК.

В июне британцы на референдуме проголосовали за выход страны из ЕС.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неоднократно заявляла, что процесс выхода из ЕС не будет запущен до конца года.