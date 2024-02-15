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ЮАР и Европейский инвестиционный банк обсуждают кредит в размере 1 млрд евро

ЮАР и Европейский инвестиционный банк обсуждают кредит в размере 1 млрд евро Власти ЮАР и Европейский инвестиционный банк (EIB) ведут переговоры о предоставлении африканской стране кредита в размере 1 млрд евро на модернизацию инфраструктуры морских портов и повышение эффективности грузовых железнодорожных перевозок.
Другие страны
15 февраля 2024 г. 20:17
ЮАР и Европейский инвестиционный банк обсуждают кредит в размере 1 млрд евро

Власти ЮАР и Европейский инвестиционный банк (EIB) ведут переговоры о предоставлении африканской стране кредита в размере 1 млрд евро на модернизацию инфраструктуры морских портов и повышение эффективности грузовых железнодорожных перевозок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Bloomberg.

Кредит является частью программы, известной как Партнерство по справедливому энергетическому переходу, которая призвана содействовать ЮАР в постепенном отказе от угля в своем энергетическом балансе.

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