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YouTube заморозил аккаунт Трампа

YouTube заморозил аккаунт Трампа Видеосервис YouTube заморозил аккаунт действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не менее чем на неделю
Другие страны
13 января 2021 г. 09:25
YouTube заморозил аккаунт Трампа
Дональд Трамп

Видеосервис YouTube заморозил аккаунт действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не менее чем на неделю. Как сообщает Report, об этом передает CNN со ссылкой на представителя видеохостинга.

По его словам, недавнее видео на канале Трампа "разжигало насилие", в связи с чем было удалено.

Решение заморозить аккаунт будет вновь изучено через неделю, добавил представитель YouTube.

Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. За ними последовали и другие, менее известные соцсети.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек.

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Версия на азербайджанском языке “YouTube” Trampın hesabını dondurdu
Версия на английском языке YouTube suspends Donald Trump's channel

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