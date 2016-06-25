​YouTube и Facebook начали автоматически блокировать экстремистские видео

Баку. 25 Июня. REPORT.AZ/ Крупнейший мировой видеохостинг YouTube и социальная сеть Facebook, начали использовать автоматическую систему блокировки экстремистских видео.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, автоматическая система позволяет быстро блокировать пропагандистские видео, загружаемые террористами группировки ИГИЛ или другие похожие материалы.

Эта технология была изначально разработана для поиска и удаления контента, защищенного авторским правом. Система ищет хеш файла (уникальный цифровой идентификатор, не привязанный к названию файла), который позволяет интернет-компании автоматически удалять все содержимое с соответствующими хешем.

По данным агентства, разработчики представили автоматическую систему блокировки крупным интернет-компаниям на прошлой неделе.