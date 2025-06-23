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Ynet: Иран запустил несколько ракет по базам США в Катаре и Ираке

Ynet: Иран запустил несколько ракет по базам США в Катаре и Ираке Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре и 1 ракету по американской базе в Ираке.
Другие страны
23 июня 2025 г. 21:02
Ynet: Иран запустил несколько ракет по базам США в Катаре и Ираке

Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре и 1 ракету по американской базе в Ираке.

Как передает Report, об этом сообщает Ynet со ссылкой на израильский источник.

Позднее иранский Высший совет национальной безопасности подтвердил информацию, отметив, что удары были нанесены в ответ на "агрессию США".

"Количество ракет, использованных в этой успешной операции, было таким же, как количество бомб, использованных США для атаки на ядерные объекты Ирана, а база, которая была атакована иранскими силами, находилась далеко от городских объектов и жилых районов Катара", - отметили в Совете.

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Версия на азербайджанском языке Ynet: İran Qətər və İraqdakı ABŞ bazalarına bir neçə raket atıb

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