Ynet: Иран запустил несколько ракет по базам США в Катаре и Ираке

Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре и 1 ракету по американской базе в Ираке.

Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре и 1 ракету по американской базе в Ираке.

Как передает Report, об этом сообщает Ynet со ссылкой на израильский источник.

Позднее иранский Высший совет национальной безопасности подтвердил информацию, отметив, что удары были нанесены в ответ на "агрессию США".

"Количество ракет, использованных в этой успешной операции, было таким же, как количество бомб, использованных США для атаки на ядерные объекты Ирана, а база, которая была атакована иранскими силами, находилась далеко от городских объектов и жилых районов Катара", - отметили в Совете.