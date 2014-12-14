Явка на выборы в парламент Японии была самой низкой с 1947 года

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Явка избирателей на выборы в нижнюю палату парламента Японии составила 52,7%, став самой низкой за всю историю выборов с 1947 года, сообщило агентство Киодо, обобщив данные местных избиркомов.

Таким образом, явка оказалась ниже аналогичного показателя прошлых выборов в 2012 году на 6 процентных пункта. Тогда явка составляла 59,32%, напоминает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По итогам выборов правящая Либерально-демократическая партия Японии одержала уверенную победу, получив более половины депутатских мандатов. Ее традиционный партнер по коалиции — партия Комэйто — получает 28 мест. Демократическая партия, потерпевшая сокрушительное поражения на выборах 2012 года, получает 40 мест.

Голосование началось в воскресенье в 07:00 по местному времени на 48 тысячах избирательных участках. Явка по состоянию на 18:00 по местному времени (12:00 мск) составила 34,98%. Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (14:00 мск).

На 475 мест претендовали 1 191 кандидат. Нижняя палата обладает конституционным преимуществом перед палатой советников при принятии законов и назначении премьера. Им становится лидер партии, победившей на выборах в нижнюю палату.

Решение о роспуске палаты представителей премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял для того, чтобы на выборах получить мандат доверия на проведение своей экономической и финансовой политики. Поводом к такому решению послужили данные об экономическом спаде два квартала подряд после повышения потребительского налога с 5% до 8%. Это заставило премьера отказаться от планов провести очередное повышение налога до 10% в октябре будущего года, как это намечалось ранее.